Бывший уралмашевский полицейский сделал карьеру на Северном Кавказе

16:17 | 6.07.2018

Фото: 09.мвд.рф

Бывший начальник отдела полиции № 15 УМВД России по Екатеринбургу (обслуживает микрорайон Уралмаш) Владимир Вдовик, летом прошлого года переехавший вслед за своим шефом Игорем Трифоновым, назначенным министром внутренних дел по Карачаево-Черкесской Республике, повышен в должности. В августе 2017 года он был назначен руководителем ОМВД по городу Черкесску, а недавно, как стало известно veved.ru, стал заместителем начальника полиции МВД по КЧР. Данную информацию корреспонденту издания подтвердил и сам полковник, отметив, что назначение состоялось еще два месяца назад.



Напомним, что в июне Игорь Трифонов получил звание генерал-майора полиции.