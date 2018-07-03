Екатеринбуржец выплатил 1,3 млн алиментов, чтобы уехать в Израиль

09:51 | 5.07.2018

infinica.ru

В Екатеринбурге судебные приставы добились погашения задолженности по алиментам на 1,3 млн рублей. Мужчина не был официально трудоустроен, доходы скрывал, имущества, принадлежащего ему на праве собственности, не имел.



Как рассказали в пресс-службе УФССП по Свердловской области, судебному приставу-исполнителю поступила информация о том, что должник хочет получить израильское гражданство.



— Судебный пристав связался с должником и предупредил о том, что в отношении него вынесено постановление о временном ограничении на выезд за пределы страны. Также пристав сделал акцент на том, что должнику могут отказать в получении иностранного гражданства, мотивировав это наличием неоплаченной задолженности по алиментам, — рассказали в пресс-службе.



Данная мера повлияла на должника. На следующий же день он погасил задолженность в полном объеме.