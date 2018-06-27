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13:24 | 29.06.2018
Фото: E1.ru
Роспотребнадзор предупреждает: купание в водоёмах Свердловской области не является безопасным
Что означают эти цифры, сказать могут только специалисты, а простому «купальщику» нужно понимать только одно: вода не совсем пригодна для заплывов по водной глади.
«Роспотребнадзором по Свердловской области постоянно осуществляется отбор проб воды на 63 поверхностных водных объектах, используемых населением для купания. По состоянию на 21 июня отобрано и исследовано 276 проб воды на санитарно-химические показатели и 306 проб на микробиологические показатели. 67 % отобранных проб по санитарно-химическим показателям и 14 % проб по микробиологическим показателям не соответствуют требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Из чего можно сделать вывод, что мониторинг и отбор проб воды в местах купания людей специалистами ведомства ведется постоянно. При этом санитарные врачи акцентируют внимание на том, что собственники и арендаторы пляжей не должны забывать самостоятельно организовывать постоянный лабораторный контроль качества воды.
В ведомстве подчеркивают, что на территории области отсутствуют организованные зоны отдыха, соответствующие требованиям санитарного законодательства.
«Использование поверхностных водных объектов в целях купания не является безопасным», — резюмируют специалисты Роспотребнадзора.
© «Вечерние Ведомости»
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