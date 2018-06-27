Роспотребнадзор предупреждает: купание в водоёмах Свердловской области не является безопасным

13:24 | 29.06.2018

Фото: E1.ru

Как сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Свердловской области, из проверенных специалистами ведомства 118 зон отдыха на 63 водоемах Свердловской области Роспотребнадзор не нашел ни одного места, которое бы полностью соответствовало нормативам и было пригодно для купания. Исключение, и то не в полной мере, — озеро Щучье в Тавдинском городском округе и Шарташ, у которого есть санитарно-эпидемиологическое заключение, но и оно не дотягивает до нормативов. Так, если в Щучьем вода соответствует санитарным стандартам, то в Шарташе чуть-чуть не дотягивает — не соответствует «Гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод» по показателям: окраска столбика 10 см, pH, химическое потребление кислорода.



Что означают эти цифры, сказать могут только специалисты, а простому «купальщику» нужно понимать только одно: вода не совсем пригодна для заплывов по водной глади.



«Роспотребнадзором по Свердловской области постоянно осуществляется отбор проб воды на 63 поверхностных водных объектах, используемых населением для купания. По состоянию на 21 июня отобрано и исследовано 276 проб воды на санитарно-химические показатели и 306 проб на микробиологические показатели. 67 % отобранных проб по санитарно-химическим показателям и 14 % проб по микробиологическим показателям не соответствуют требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.



Из чего можно сделать вывод, что мониторинг и отбор проб воды в местах купания людей специалистами ведомства ведется постоянно. При этом санитарные врачи акцентируют внимание на том, что собственники и арендаторы пляжей не должны забывать самостоятельно организовывать постоянный лабораторный контроль качества воды.



В ведомстве подчеркивают, что на территории области отсутствуют организованные зоны отдыха, соответствующие требованиям санитарного законодательства.



«Использование поверхностных водных объектов в целях купания не является безопасным», — резюмируют специалисты Роспотребнадзора.