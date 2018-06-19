В Екатеринбурге вынесен приговор виновнику ДТП, в котором погибла пациентка скорой помощи

19:01 | 21.06.2018

Фото: пресс-служба УГИБДД по Свердловской области

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга признал виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть человека, и вынес приговор Андрею Рязанову, водителю фуры Volvo FM Truck, совершившему столкновение с машиной скорой помощи на трассе Пермь — Екатеринбург.



Напомним, смертельное ДТП произошло 8 декабря 2017 года, когда практически весь Урал накрыли сильные снегопады. Рязанов, управляя своей многотонной машиной, двигался по трассе Пермь — Екатеринбург, в какой-то момент он не справился с управлением и допустил столкновение со стоящей на дороге машиной скорой помощи. В результате ДТП находившаяся в спецавтомобиле пациентка получила тяжелые травмы и скончалась в больнице 13 декабря.



По приговору суда мужчина проведет в колонии-поселении два года и будет лишен прав на три года, также он должен будет выплатить 500 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда и затрат на погребение родственникам погибшей. Приговор в законную силу не вступил.