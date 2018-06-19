Филателисты, поторопитесь! Вы можете погасить марки специальными штемпелями в дни проведения матчей ЧМ-2018

Как сообщает пресс-служба Макрорегион Урал ФГУП «Почта России», на Главпочтамте, расположенном на проспекте Ленина, 39, в дни проведения матчей ЧМ-2018 на «Екатеринбург Арене» горожане и гости города смогут поставить специальные штемпели на специально выпущенные марки с наименованием команд-участниц, играющих в эти дни. Почтовые отправления, ушедшие адресатам в эти дни, могут стать хорошим пополнением коллекций для филателистов.Изготовленные штемпели соответствуют датам игр и их участникам.Погасить марку на почтовом отправлении специальным штемпелем можно у администратора Главпочтамта.«Чтобы погасить таким штемпелем почтовую продукцию, необходимо приобрести почтовую марку с тематикой штемпеля (команды-участницы), приклеить марку на конверт и поставить оттиск таким образом, чтобы он захватывал нижний угол марки», — рассказали в пресс-службе «Почты России».На Главпочтамте Екатеринбурга есть также переводной штемпель, которым можно гасить продукцию в любую дату.Также в почтовое обращение вышли восемь марок, посвящённых чемпионату мира по футболу (фото вверху).Кстати, чтобы поставить штемпель с датой 21.06.2018 и участниками игры Франция — Перу, времени осталось не очень много. Стоит поторопиться.