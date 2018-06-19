Замену снесённой телебашне в Екатеринбурге построят за 500 миллионов рублей

21:07 | 20.06.2018

agenda-u.org

Сегодня стало известно, кто станет подрядчиком строительства новой телебашни в Екатеринбурге, которая расположится на Уралмаше. Строить новый объект поручено компании из Санкт-Петербурга «Петроавиамонтаж», которой РТРС (Российская телевизионная и радиовещательная сеть) выделит на строительство почти 500 миллионов рублей, следует из документации на сайте госзакупок.



Также на победу в конкурсе претендовала московская компания «Высотник-Радиострой», предложившая выполнить комплекс работ за 494,2 миллиона рублей, однако ее заявка не соответствовала требованиям закупки.



Ранее стало известно, что Главгосэкспертиза одобрила проект строительства новой телебашни высотой 236 метров в Екатеринбурге. Объект построят на Уралмаше на месте законсервированного радиоузла. Станция будет принимать 20 федеральных телеканалов и три радиоволны.



Напомним, 24 марта текущего года власти города снесли любимую горожанами недостроенную телебашню, расположенную у цирка. Теперь на её месте УГМК построит ледовую арену для ХК «Автомобилист».