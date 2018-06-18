Четверть населения Свердловской области не доживает до пенсии

19:04 | 20.06.2018

Примерно 24 % от скончавшихся в 2017 году жителей Свердловской области не дожили до пенсионного возраста.



По данным Свердловскстата, всего за год на Среднем Урале умерли 57 тыс. 685 человек , 13 772 человека скончались в трудоспособном возрасте. Из них не дожили до пенсии 10 тыс. 894 мужчины и 2 тыс. 878 женщин.



Напомним, неделю назад правительство России внесло в государственную думу законопроект, в соответствии с которым возраст выхода на пенсию россиян возрастёт, для мужчин возраст выхода на пенсию будет увеличен до 65-ти лет, для женщин — до 63-х лет. По планам правительства пенсионная реформа будет реализовываться поэтапно вплоть до 2034 года.



Учитывая направленный в Госдуму законопроект, если представить, что пенсионный возраст подняли ещё в 2017 году, до 63 лет для женщин и до 65 лет для мужчин и, то количество не доживших до пенсии жителей области выросло бы на 2 817 человек, из которых 1944 человека — мужчины и 873 — женщины. В процентном отношении количество умерших в трудоспособном возрасте свердловчан увеличилось бы на 5% и достигло бы 29%.



Безусловно, экономия для бюджета колоссальная, практически трети населения Свердловской области всю свою трудовую деятельность производивших отчисления в пенсионные фонды, пенсию выплачивать не нужно – не дожили.