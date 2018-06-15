Дерзкое ограбление ломбарда в Каменске-Уральском раскрыто по горячим следам

Самый молодой из пойманных воришек Самый молодой из пойманных воришек

Изъято всё нажитое «непосильным» трудом Изъято всё нажитое «непосильным» трудом

В минувший четверг, 14 июня, в городе Каменске-Уральском произошло дерзкое ограбление ломбарда. Около двух часов ночи группа неизвестных, путём взлома входной двери, проникла в помещение ломбарда «Фианит», расположенного на улице Лермонтова, 135. Проникнув внутрь, преступники не стали задерживаться, а быстро прихватив сейф, в котором находились денежные средства и ювелирные украшения на общую сумму 1,8 миллиона рублей, покинули помещение и скрылись.Однако несмотря на то, что действовали они дерзко и быстро и даже успели покинуть город, долго погулять на свободе и воспользоваться украденным им не удалось. Уже в 12 часов того же дня сотрудниками уголовного розыска УМВД по городу Екатеринбургу совместно с сотрудниками отдела по борьбе с оргпреступностью УУР ГУ МВД РФ по Свердловской области вся группа, состоящая из 5 человек, была задержана. Столь быстрое задержание стало результатом неаккуратности преступников и, наоборот, чётких и слаженных действий сотрудников всех подразделений уголовного розыска области, принимавших участие в раскрытии этого преступления.Стоит отметить, что самому молодому воришке 36 лет, ещё одному через пару месяцев исполнится 40, остальные «перевалили» по возрасту за 50 лет. Все они были ранее неоднократно судимы за аналогичные преступления, совершённые в составе организованной группы. Четверо из них проживали в Екатеринбурге, ещё один в Берёзовском. Украденное во время «гастролей» в Каменске-Уральском золото было изъято при задержании.По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ (кража, совершённая организованной группой в особо крупном размере). Теперь всем пятерым светит до 10 лет лишения свободы.