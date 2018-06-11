Прокуратура запросила 9 лет колонии для бывшего замглавы Арамили, обвиняемого во взяточничестве

13:44 | 13.06.2018

Сегодня, 13 июня, в ходе судебных прений в Сысертском районном суде по уголовному делу бывшего заместителя главы Арамильского городского округа Александра Мельникова, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере, государственный обвинитель запросил для подсудимого наказание в виде 9 лет лишения свободы со штрафом в размере 7,1 млн. рублей. Максимальная санкция по инкриминируемой экс-чиновнику статье (ч. 6 ст. 290 УК РФ) предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы.



По версии следствия, 12 мая 2017 года обвиняемый получил взятку в виде имущественных прав на квартиру площадью 52 кв.м. в строящемся доме по ул. Текстильщиков (жилой комплекс «Ясный») стоимостью более 2 млн. рублей за общее покровительство при строительстве указанного жилого дома и вводе его в эксплуатацию.



В администрации Арамильского городского округа он курировал вопросы предоставления муниципальной услуги по приему заявлений о выдаче разрешений на строительство, объектов капитального строительства, и достоверно знал, что без согласования с ним строительство нового дома невозможно, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



В июле 2017 года Александр Мельников был уволен с должности.