В Екатеринбурге инспектор ГИБДД едва не эвакуировал машину с ребёнком внутри

Издание «Вечерний Екатеринбург» передаёт сообщение екатеринбурженки пожаловавшейся в соцсетях на то, что её автомобиль, припаркованный во дворе жилого дома, чуть было не эвакуировали вместе с ребёнком внутри автомобиля.«Ребёнок прыгал по салону и махал руками, а гаишник не видел. Потом сказал, что это я его отвлекла от работы, хотя я подошла уже, когда машину погрузили на эвакуатор!», - пишет автор послания в соцсети.В качестве доказательств своих слов женщина приложила фотографии погруженного на эвакуатор автомобиля с ребёнком. Ребёнка, как такового, на фотографии не видно, но если присмотреться внимательнее, то в переднем боковом окне можно разглядеть ладошку ребёнка. Была замечена ладошка и подписчиками группы «Инцидент. Екатеринбург» в социальной сети «ВКонтакте», которые оставили десятки комментариев под постом.И даже если учесть указанные в комментариях пользователей соцсети нарушения ПДД самой «мамашей», оставившей в машине ребёнка и нарушившей правила парковки, в действиях сотрудника ГИБДД просматриваются простая человеческая чёрствость и тупое желание просто заработать «галочку», эвакуировав автомобиль, пусть даже в нём находится ребёнок. Не слышать крики испуганного малыша и не видеть его, ни инспектор, ни водитель эвакуатора не могли.Фото: Пользователь FB Iren Timans.