Рядом с Центральным стадионом развесили щиты с картой перекрытий во время ЧМ-2018

19:49 | 4.06.2018

Возле Центрального стадиона стали развешивать щиты со схемами перекрытий на время чемпионата мира по футболу. Первые таблички уже стали появляться, одна из них уже висит на столбе на улице Московской. Всего планируется развесить около десяти щитов.



На ярко-желтых табличках сказано: «Уважаемые жители и гости города! В районе "Екатеринбург Арены" в дни матчей ЧМ-2018 будет ограничено движение! Выбирайте пути объезда заранее!», а также указан сектор перекрываемых улиц, среди них квадрат улицы Московской, ВИЗ-бульвара, улиц Малышева и Токарей. 15, 21, 24, 27 июня движение транспорта внутри этого квадрата будет приостановлено.



Фото: е1.ru