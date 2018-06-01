В Екатеринбурге улицу Амундсена закроют на 10 дней

19:45 | 4.06.2018

В Екатеринбурге в связи с ремонтом дорог с сегодняшнего дня и до 14 июня будет закрыт участок улицы Амундсена на отрезке от ул. Московской до Объездной дороги. Об этом сообщается на сайте городской администрации.



В пресс-службе мэрии уточнили, что в целях минимизирования ущерба для автотранспорта ремонтные работы на Амундсена будут проводиться только ночью — с 22:00 до 6:00 утра. Таким образом, общественный транспорт Екатеринбурга, курсирующий по Амундсена, вообще не изменит своих привычных маршрутов. А автомобилисты на время закрытия ремонтируемого участка дороги будут выбирать объездные пути.



Отметим, ремонт дорог по всему Екатеринбургу проводится в рамках подготовки уральской столицы к чемпионату мира по футболу, который стартует уже через 10 дней.



Фото: pogazam.ru