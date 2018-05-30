В Екатеринбурге стартовал корпоративный чемпионат Роскосмоса

17:40 | 1.06.2018

Сегодня в Екатеринбурге, на площадке технопарка «Университетский», стартовал III корпоративный чемпионат «Молодые профессионалы Роскосмоса — 2018», в котором принимают участие 146 человек, работающих на предприятиях ракетно-космической промышленности.



Соревнования проходят по стандартам WorldSkills и включают шесть компетенций: «Фрезерные работы на станках с ЧПУ», «Токарные работы на станках с ЧПУ», «Сварочные работы», «Электроника», «Инженерная графика CAD» и «Прототипирование».



— Это все те компетенции, которые востребованы и актуальны для Роскосмоса. Мы сознательно не набираем большое количество компетенций, наша цель — сформировать сообщество, которое будет делиться лучшими практиками, общаться между собой, — отметил директор департамента развития персонала Госкорпорации «Роскосмос» Евгений Степанов.



Соревнования продлятся пять дней.





Фото: twitter.com