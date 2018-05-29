У жителя Камышлова изъяли алкогольную продукцию на 2,1 млн рублей

16:57 | 31.05.2018

В Камышлове за приобретение и перевозку немаркированной алкогольной продукции будут судить местного жителя.



По версии следствия, в период с июля по ноябрь 2015 года мужчина организовал перевозку не маркированной акцизными марками РФ алкогольной продукции производства Республики Казахстан. Общая стоимость партии — более 2,1 млн рублей.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, машину с товаром задержали на дороге в Камышлов. Для хранения продукции мужчина арендовал гаражные боксы в Сухом Логу.



В отношении камышловца возбуждено уголовное дело. Сейчас оно передано в суд. Алкоголь изъят.





Фото: news-factor.ru