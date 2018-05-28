До конца года новые кинозалы откроют в 14 свердловских городах и поселках

17:15 | 30.05.2018

До конца 2018 года новые, современные кинозалы откроют в Асбесте, Красноуфимске, Первоуральске, Арамиле, Верхнем Тагиле, Ирбите, Кировграде, Нижнем Тагиле, Серове, Верхней Пышме, Нижней Салде, Богдановиче, Туринске, а также в поселке Двуреченск. В этих городах реализуется программа Министерства культуры РФ по открытию новых и модернизации старых кинотеатров.



Так, 1 июня, в День защиты детей, новый кинозал на 25 мест откроется в кинотеатре «Восход» в Первоуральске. Первыми зрителями станут юные горожане. Им покажут анимационный фильм «Садко».



Напомним, что Минкульт запустил программу в 2015 году. Условием получения субсидии является показ отечественных фильмов в объеме не менее 50 %. В Свердловской области программу реализуют 27 кинотеатров, которым выделили более 128 млн рублей.





Фото: rusargument.ru