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Новости дня


19:13 | 29.05.2018

31 мая градсовет рассмотрит три варианта концепции «Ледовой арены»

31 мая Архитектурно-градостроительный совет при губернаторе Свердловской области рассмотрит три варианта концепции «Ледовой арены», которую построят на месте снесенной телевизионной башни.

При создании первого варианта концепции использовали образ жидкого металла и деформации жидкости.

31 мая градсовет рассмотрит три варианта концепции «Ледовой арены»

31 мая градсовет рассмотрит три варианта концепции «Ледовой арены»

31 мая градсовет рассмотрит три варианта концепции «Ледовой арены»


Идеей второго варианта концепции стали минералы.

31 мая градсовет рассмотрит три варианта концепции «Ледовой арены»

31 мая градсовет рассмотрит три варианта концепции «Ледовой арены»

31 мая градсовет рассмотрит три варианта концепции «Ледовой арены»


При разработке третьего варианта создатели вдохновились сибирским лесом, соснами и шишками.

31 мая градсовет рассмотрит три варианта концепции «Ледовой арены»

31 мая градсовет рассмотрит три варианта концепции «Ледовой арены»

31 мая градсовет рассмотрит три варианта концепции «Ледовой арены»


Напомним, что до конца 2018 года «УГМК-Холдинг» планирует пройти государственную экспертизу. Начать строительство собираются в 2019 году. Возведение займет 2-2,5 года.

Ледовая арена запроектирована для 11 видов спорта, в том числе хоккея, фигурного катания, гандбола, мини-футбола, бокса, единоборств. Также арена станет площадкой для концертов максимальной вместимостью 15 тысяч зрителей.

31 мая градсовет рассмотрит три варианта концепции «Ледовой арены»

31 мая градсовет рассмотрит три варианта концепции «Ледовой арены»


Кроме того, в проект входит благоустройство территории вокруг арены, в том числе набережной.


Фото: презентация проекта

© «Вечерние Ведомости»

 


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