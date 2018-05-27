31 мая градсовет рассмотрит три варианта концепции «Ледовой арены»

31 мая Архитектурно-градостроительный совет при губернаторе Свердловской области рассмотрит три варианта концепции «Ледовой арены», которую построят на месте снесенной телевизионной башни.При создании первого варианта концепции использовали образ жидкого металла и деформации жидкости.Идеей второго варианта концепции стали минералы.При разработке третьего варианта создатели вдохновились сибирским лесом, соснами и шишками.Напомним, что до конца 2018 года «УГМК-Холдинг» планирует пройти государственную экспертизу. Начать строительство собираются в 2019 году. Возведение займет 2-2,5 года.Ледовая арена запроектирована для 11 видов спорта, в том числе хоккея, фигурного катания, гандбола, мини-футбола, бокса, единоборств. Также арена станет площадкой для концертов максимальной вместимостью 15 тысяч зрителей.Кроме того, в проект входит благоустройство территории вокруг арены, в том числе набережной.