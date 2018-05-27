В Ирбите сотрудница Управления социальной политики похитила средства маткапитала

15:06 | 29.05.2018

В Ирбите на полтора года осудили бывшую сотрудницу Управления социальной политики Елену Бурнатову, признанную виновной в мошенничестве.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, в 2016 году она, занимая должность специалиста отдела семейной политики и организации социального обслуживания, изготовила фиктивные документы о приобретении земельных участков за счет средств областного материнского капитала.



«При установленном размере областного материнского капитала в сумме свыше 121 тыс. рублей земельные участки приобретались подсудимой за обговоренную с продавцами сумму в 20 тыс. рублей. Указанную разницу в стоимости земельного участка Бурнатова присваивала себе», - говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.



Преступления вскрылись после того, как местные жительницы, которым полагался маткапитал, обратились в Управление социальной политики, и выяснилось, что они уже использовали средства. После возбуждения уголовного дела женщина уволилась.





Фото: abakan-news.ru