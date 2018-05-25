Новости дня
18:15 | 27.05.2018
В Екатеринбурге сотрудники ФСБ задержали следователя при получении многомиллионной взятки
Отмечается, что кроме сотрудника СКР также задержаны двое адвокатов. На сегодняшний день это самая крупная сумма взятки за последние несколько лет, на которой попался сотрудник следственных органов. Более того, другие источники сообщают, что из здания Верх-Исетского следственного отдела на улице Крылова, 1а (по соседству с отделом полиции № 9), спецназ выводил двух следователей, а не одного.
В пресс-службе СУ СК по Свердловской области подтвердили данную информацию, отметив, что 27-летнему следователю, а также двум его сообщникам из числа гражданских лиц предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).
— По версии следствия, обвиняемые пытались обманным путем получить от одного из жителей города Екатеринбурга денежную сумму в размере нескольких миллионов рублей под надуманным предлогом непривлечения к ответственности сына этого гражданина. В действительности же какого-либо влияния на решение вопроса о привлечении данного молодого человека к уголовной ответственности обвиняемые оказать не могли, поскольку решение данного вопроса находилось в компетенции иного правоохранительного органа, — отметили в ведомстве.
Задержаны все обвиняемые были в ходе спецоперации, проведенной сотрудниками регионального управления ФСБ России и СКР по Свердловской области, к которым обратился за помощью гражданин, которому были выдвинуты незаконные требования о передаче денег.
Судом в отношении всех трех обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Добавим, что задержание сотрудников СКР происходит крайне редко, в отличие от представителей МВД.
© «Вечерние Ведомости»
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