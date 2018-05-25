В Ревде водитель иномарки перепутал педали и наехал на женщину с ребенком

12:01 | 27.05.2018

В пятницу, 25 мая, в Ревде водитель автомобиля Hyundai Getz наехала на женщину и ребенка, переходившим дорогу. В ДТП на перекрестке улиц Чехова и Жуковского пострадал ребенок – у семилетней девочки диагностированы травмы. Мать ребенка не пострадала.



Как сообщают в ГИБДД Свердловской области, при повороте налево водитель иномарки не предоставил преимущество в движении пешеходам, переходящим проезжую часть справа налево по ходу движения транспортного средства. Как пояснила водитель – 36-летняя женщина – она перепутала две педали, так как недавно сменила авто с механической коробкой передач на автоматическую: хотела нажать на тормоз и пропустить пешеходов, но нажала газ.



В настоящее время по факту ДТП ведется проверка.



Фото: koryazhma-info.ru