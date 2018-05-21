260 тысяч свердловчан приняли участие в акции «Ночь музеев»

09:37 | 23.05.2018

Около 260 тысяч человек стали участниками «Ночи музеев» в Свердловской области. Отметим, что в ночь с 19 на 20 мая свои двери распахнули не только екатеринбургские, но и областные учреждения культуры, в том числе в Ирбите, Алапаевске, Талице, Верхотурье и других городах.



Наибольшей популярностью пользовались Свердловский областной краеведческий музей, мультимедийный исторический парк «Россия — моя история», Екатеринбургский музей изобразительных искусств, Музей истории Екатеринбурга и выставка ретроавтомобилей. Всего в акции принимали участие 128 учреждений культуры.



В Екатеринбурге «Ночь музеев» собрала вдвое больше посетителей, чем в прошлом году. Число участников достигло 200 тысяч.



Напомним, что в этом году акция прошла уже в 12-й раз. Главной темой стало 295-летие уральской столицы, дополнительной — чемпионат мира по футболу.





Фото: rg.ru