В Свердловской области устранены причины остановки движения поездов

22:07 | 20.05.2018

Движение поездов по ветке между Екатеринбургом и Пермью восстановлено. В первую очередь пропускаются поезда дальнего следования и электропоезда. Сейчас они курсируют в обоих направлениях.



Напомним, причиной остановки движения поездов стали гроза и ураган в Свердловской области. Из-за непогоды произошел обрыв контактной сети в районе станции Сабик СвЖД.



Сейчас свердловские спасатели продолжают ликвидировать последствия урагана.



Фото: eanews.ru