Компания по добыче змеевика на Урале находится на грани банкротства

17:32 | 19.05.2018

ООО «Шабровский карьер» подало заявление в Арбитражный суд Свердловской области о признании самого себя банкротом в связи с крупной задолженностью – почти 60 миллионов рублей. Известно, что у компании имеется лицензия на геологическое изучение, разведку и добычу серпентинитов на территории между поселком Сысерть и Шабры на окраине Екатеринбурга до 2033 года.



Серпентинит (он же змеевик) – горная порода, которая широко применяется в строительном деле для внутренней отделки общественных зданий и сооружений, для облицовки, а также в качестве поделочного камня (подсвечники, подставки).



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