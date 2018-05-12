Проблемный дом на Ирбитской снова отремонтируют по решению суда

13:12 | 14.05.2018

Екатеринбуржец Владимир З. через суд потребовал устранить недостатки капитального ремонта в доме на улице Ирбитской. Работы здесь проводились с мая по октябрь 2016 года. Согласно заключению экспертов, ремонт систем теплоснабжения, электроснабжения, водоотведения не соответствует требованиям нормативно-технической документации, еще часть работ вообще не выполнена.



В итоге собственник одной из квартир Владимир З. подал иск к ООО «Мегаполис», которое проводило ремонт, а также к Региональному фонду содействия капитальному ремонту, ООО «Вест», занимающемуся контролем по капитальному ремонту, ЗАО «УЖК «Урал-СТ» и управляющему домом. Мужчина потребовал заменить трубы отопления, устранить дефекты герметизации стыков канализационных труб, перестелить пол.



В итоге суд встал на сторону екатеринбуржца и обязал устранить недостатки. Также в пользу Владимира взыскано 15 тысяч рублей (возмещение убытков) и 5 тысяч рублей (моральный ущерб).





Фото: crimerussia.com