На Урале начнут разработку месторождения кварцевых диоритов на участке, где обитают животные, занесённые в Красную книгу

17:22 | 13.05.2018

Рядом с селом Мраморское на территории Полевского городского округа начнется разработка Черновского месторождения облицовочных кварцевых диоритов (горная порода), которые используются в качестве облицовочного камня и в дорожном строительстве. В Министерстве природных ресурсов и экологии Свердловской области 24 мая состоится аукцион на право пользования участком недр местного значения с целью разведки и их добычи на срок не менее 25 лет путем оформления и выдачи лицензии на пользование недрами. Согласно оценкам, запасы кварцевых диоритов месторождения оцениваются в 6 500 тысяч кубометров.



Полезная толща Черновского месторождения сложена кварцевыми диоритами темно-серого и черного цвета массивной и такситовой текстуры. Месторождение было открыто в 1974 году, предварительная разведка проведена в 1975–1976 годах, детальная разведка — в 1977–1980 годах. В пределах представленного участка недр разработка не велась.



На предоставление в установленном порядке земельного участка в границах Черновского месторождения облицовочных кварцевых диоритов получено согласие Департамента лесного хозяйства Свердловской области (участок расположен на землях лесного фонда Сысертского лесничества в лесах, выполняющих функции защиты природных и иных объектов).



Между тем участок недр совпадает с ареалом обитания растений и животных, занесённых в Красную книгу Свердловской области. В их числе обыкновенный ёж, седой дятел, ладьян трехнадрезный, дремлик темно-красный, дремлик зимовниковый, гудайера ползучая, кокушник длиннорогий, мякотица однолистная и др.