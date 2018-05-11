В Свердловской области МЧС проверяет пожарную безопасность в детских лагерях

14:36 | 12.05.2018

Инспектирование городских и загородных баз для долгосрочного детского досуга должна завершиться 25 мая. В общей сложности, в ходе профилактической операции «Отдых» спасатели проверят более 1200 оздоровительных учреждений.



Как сообщает пресс-служба областного МЧС, в ходе осмотров инспекторы государственного пожарного надзора проверяют наличие первичных средств пожаротушения (огнетушители, вода, песок, противопожарное полотно), исправность внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения, доступность водных ресурсов для пожарных машин, исправность серен и системы управления эвакуацией людей. Также в ходе инспектирования спасатели проверят знания сотрудников лагерей о пожарной безопасности и проведут инструктаж по тушению возгорания и эвакуации детей.



Для лагерей за пределами города создадут специальные пожарные посты (более 20 км от города) и добровольные пожарные дружины.



Отметим, что в этом году летняя оздоровительная кампания охватит порядка 120 тысяч детей со всего региона.



Фото: syzran-small.ru