В Свердловской области, как и по всей России, вступили в силу новые правила безопасного использования газа в быту

С 9 мая текущего года вступила в силу новая инструкция, разработанная Минстроем России, по использованию газа в быту. Правила, изложенные в инструкции, обязательны для исполнения всеми пользователями бытового газа в России.Инструкция содержит правила поведения управляющих компаний, ТСЖ, индивидуальных предпринимателей, собственников и нанимателей помещений в многоквартирных домах.В соответствии с положениями инструкции управляющие компании должны назначить ответственных лиц, отвечающих за безопасное использование и содержание внутридомового газового оборудования. УК должны не реже одного раза в 10 дней проводить проверку загазованности подвалов, погребов, подполий и технических этажей в обслуживаемых ими домах. Также они обязаны обеспечивать надлежащее содержание дымовых и вентиляционных каналов домов, находящихся у них на обслуживании.В соответствии с пунктами инструкции пользователям газа категорически запрещено:• самовольно подключать газовое оборудование;• замуровывать отверстия дымовых и вентиляционных каналов, люки карманов чистки дымоходов;• без согласования нельзя осуществлять перепланировку помещений, в которых установлены газовые приборы;• отключать автоматику безопасности газового оборудования;• оставлять работающие газовые приборы без присмотра;• допускать к использованию газа детей дошкольного возраста;• оставлять открытые краны на бытовом газоиспользующем оборудовании без обеспечения воспламенения газовоздушной смеси более пяти секунд;• отапливать помещения с помощью газовой плиты;• привязывать к газопроводам веревки и кабели;• сушить одежду над газовой плитой;• использовать для сна и отдыха помещения, в которых установлено газовое оборудование;• перекручивать, передавливать, заламывать, растягивать или зажимать газовые шланги, соединяющие бытовое газоиспользующее оборудование с газопроводом;• хранить газовые баллоны в жилых домах, помещениях многоквартирных домов, а также на путях эвакуации, лестничных клетках, цокольных этажах, в подвальных и чердачных помещениях, на балконах и лоджиях.Также в инструкции прописано, в каких случаях нельзя использовать газовое оборудование:• при отсутствии договора о техобслуживании;• при ремонте газовых приборов;• при отсутствии тяги в дымоходах и вентиляционных каналах;• при отсутствии притока воздуха в количестве, необходимом для полного сгорания газа.Во вступившем в силу документе зафиксирован алгоритм действий потребителей при утечке газа.В соответствии с правилами, изложенными в инструкции, собственники квартир, в которых размещено газовое оборудование, должны обеспечивать беспрепятственный доступ в помещения работникам аварийно-диспетчерских служб, газораспределительных организаций и других экстренных служб в любое время суток.Ознакомиться с инструкцией по безопасному использованию газа в быту можноФото: st-dou67.jimdo.com