Начальник ирбитского СИЗО отправится в колонию за использование труда заключенных

16:26 | 11.05.2018

В Ирбите вынесен приговор начальнику следственного изолятора, обвиняемому в использовании труда заключенных и хранении запчастей от оружия. Об этом сообщает СУ СКР по Свердловской области.



Следствием и судом было установлено, что с 2012 по 2015 год начальник СИЗО привлекал заключенных к работе на личном земельном участке, а также на объектах, принадлежащих другим частным лицам. Кроме того, при обыске на квартире были обнаружены части огнестрельного оружия, которые он незаконно приобрёл и хранил по месту своего жительства.



Суд признал 42-летнего начальника изолятора виновным по статье 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и статье 222 УК РФ (незаконное приобретение и хранение основных частей оружия). В качестве наказания ему назначено полтора года лишения свободы. Кроме того, он на два года лишен права занимать должности на государственной службе.