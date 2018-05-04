В Свердловской области от укусов клещей пострадали более 1200 человек

20:12 | 7.05.2018

Несмотря на стабильный холод, этой весной на Среднем Урале от клещей пострадали уже более 1200 человек. По данным Управления Роспотребнадзора по Свердловской области, более 500 случаев укусов пришлось на Екатеринбург. А по всему региону именно в этом году замечено превышение среднеобластного показателя по укусам. Городами, где клещей больше всего, стали Талица, Старая Утка, Каменск-Уральский, Бисерть и Ирбит.



Однако в ведомстве отмечают, что такие показатели не повод бить тревогу, поскольку по сравнению с прошлым годом количество пострадавших от клещей снизилось почти в три раза, а по сравнению со среднемноголетними данными — в три с небольшим.



Несмотря на большое количество пострадавших от присасывания клещей, с настоящим вирусным энцефалитом госпитализирован лишь один человек, а с боррелиозом — четверо. При этом из-за неспадающего холода акарицидные обработки озеленённых территорий почти не проводятся: из девяти тысяч гектаров, на которых должны пройти мероприятия, на сегодняшний день безопасно лишь 69 га парковых территорий.



Отмечается, что первый случай укуса клеща в Свердловской области был зарегистрирован в начале апреля.



Фото: vseogkh.ru