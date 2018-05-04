Екатеринбург присоединится к уникальному фестивалю «Том Сойер»

16:58 | 7.05.2018

В 2018 году в Екатеринбурге может пройти уникальный фестиваль «Том Сойер Фест», занимающийся восстановлением исторической среды. Суть фестиваля в том, чтобы привести в порядок старинные дома силами волонтеров. Активисты шкурят, красят и обновляют декор под руководством кураторов. Краску и инструменты предоставляют спонсоры и жители. Фестиваль сопровождается культурной программой.



В Екатеринбурге организаторы планируют провести фестиваль на улице Чернышевского. Здесь их заинтересовали дома № 9 и № 9г. Первый является памятником архитектуры. Это дом мещанина И. М. Федорова.



— В четверг мы сходили на встречу с Ленинской администрацией г. Екатеринбурга. С нами пообщался заместитель главы администрации по вопросам жилищного и коммунального хозяйства Юрий Владимирович Мальцев. Мы рассказали о целях и принципах фестиваля и о выбранной улице. Администрация заинтересовалась фестивалем и готова его поддержать, — рассказали активисты.



Сейчас предстоит договориться с собственником зданий — Департаментом по управлению муниципальным имуществом.



Отметим, что впервые «Том Сойер Фест» прошел в Самаре в 2015 году, а в прошлом году в нем приняли участие уже 11 городов.





Фото: группа фестиваля в соцсети «ВКонтакте»