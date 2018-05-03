Уральские казаки смогут оказывать медицинскую помощь

18:23 | 5.05.2018

Уже в ближайшие дни на базе Свердловского медицинского колледжа начнутся краткосрочные курсы по оказанию первой медицинской помощи, после которых члены уральского казачества, участвующие в охране правопорядка в столице Урала, получат официальные сертификаты и смогут оказывать первичную медицинскую помощь.



Такое нововведение сегодня особенно актуально, поскольку во время Царских дней – памятных мероприятий, посвящённых расстрелу семьи Николая Второго – органам правопорядка и службам скорой помощи потребуется не только идеологическая, но и количественная поддержка. В честь этого в Екатеринбурге создадут сводный казачий патрульный отряд.



Это стало известно на общественном форуме «Казачья сила Урала», который прошёл сегодня рядом с КРК «Уралец». Там на большой площадке развернулись ярмарка и выставки. Развлекали публику фольклорные коллективы. Отмечается, что большой казачий праздник сопровождался обширной деловой программой, в ходе которой обсуждалась особая важность работы казачества с подрастающим поколением. Как заявил первый заместитель руководителя администрации губернатора Свердловской области Вадим Дубичев, приветствуя участников форума, сейчас особенно важно взаимодействие органов власти со всеми общественными объединениями казаков Среднего Урала.



Фото: Екатеринбургская епархия