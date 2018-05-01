В Асбесте суд отправил в колонию предпринимателя, откликнувшегося на просьбу многодетной семьи

17:46 | 3.05.2018

В Асбесте суд вынес приговор в отношении предпринимателя Юрия Быкова, обвиняемого по двум эпизодам о незаконной рубке леса в особо крупном размере и краже, совершенной с причинением значительного ущерба. Как сообщили корреспонденту veved.ru в пресс-службе городского суда, по краже трех сосен у местной жительницы Быкова оправдали, а за незаконную рубку леса (фактически Быков лишь расчистил проезд к земельному участку, выданному властями многодетной семье) отправили в колонию общего режима на полтора года.



Еще до поступления уголовного дела в суд Юрий Быков заявил о произволе силовиков и обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой «восстановить порядок и закон» в полиции Асбеста. Сам он считает себя полностью невиновным, отмечая, что в его действиях действительно есть состав правонарушения, только не уголовного, а административного. На рубку леса — 88 сосен и 39 берез — формально он имел право, но присутствовали нарушения порядка оформления сопроводительных документов.



В ходе расследования уголовного дела и судебного разбирательства выяснилось, что деньги за восстановительную стоимость леса были полностью перечислены Быковым в бюджет Асбестовского городского округа. Кроме этого, имела место техническая ошибка, допущенная сотрудниками администрации: в разрешительных документах они не указали кадастровый номер земельного участка, где разрешена вырубка, указав лишь номер кадастрового квартала. Сама же ситуация с Быковым повлекла направление предписания следственным отделом полиции и природоохранной прокуратурой в мэрию с требованием строго определить текст разрешения на вырубку, чтобы не было разночтений, как в случае с подсудимым.



Между тем, пока суды выносят решения по спорным уголовным делам, отправляя за решетку лесорубов за вырубку 127 деревьев, в Новоуральске по факту хищения десятков гектаров леса, принадлежащего Уральскому электрохимическому комбинату (АО «УЭХК» входит в структуру госкорпорации «Росатом»), до сих пор никто не привлечен к ответственности.



В марте 2016 года сотрудниками ОЭБиПК МУ МВД России по Новоуральску совместно с УФСБ России по Свердловской области и ОБОП УУР регионального ГУ МВД была пресечена деятельность организованной группы, которая занималась незаконной вырубкой лесных насаждений.



В апреле 2016 года следственным отделом ОМВД Новоуральска было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ («Кража, совершенная в крупном размере»). В июне 2017 года уголовное дело изъято прокурором Новоуральска и передано в местный следственный отдел Следственного управления Следственного комитета по Свердловской области «в связи с наличием в уголовном деле доказательств причастности к совершению преступления Марата Салихова, являющегося депутатом думы Новоуральского городского округа» (цитата из ответа прокуратуры Свердловской области на редакционный запрос издания «Вечерние ведомости»).



По результатам процессуальной проверки органом СКР в отношении Салихова 21 августа и 6 сентября 2017 года были вынесены постановления об отказе в возбуждении уголовного дела. Эти постановления были отменены прокуратурой как незаконные. 25 декабря 2017 года следственным органом вновь было вынесено постановление о приостановлении предварительного следствия, после чего материалы были опять истребованы прокуратурой для изучения и проверки законности данного решения.



То есть расследовать и отправлять дела в суд по вырубке леса на несколько сотен тысяч рублей силовики могут (как в случае с Быковым), а когда сосны и березы пилят на сумму в сотни миллионов рублей, то профессионализм уже не тот?