Каждый второй торговый центр страны небезопасен для посетителей, в том числе и в Екатеринбурге

Об этом со слов главы МЧС Владимира Пучкова сообщило агентствоПроведённые сотрудниками МЧС России совместно с прокуратурой (после трагедии в Кемерове) проверки практически всех торгово-развлекательных центров страны показали, что в каждом втором из них есть серьёзные нарушения требований противопожарной безопасности. Передаёт слова Владимира Пучкова агентство.«МЧС и прокуратурой проверены практически все торгово-развлекательные центры, кинотеатры и места массового отдыха детей. Каждое второе из них имеет очень серьезные нарушения, которые устраняются», - сказал он в беседе с журналистами.При этом министр отметил, что многие из этих объектов были построены уже с нарушениями, мало того, приняты комиссиями и введены в эксплуатацию.Глава ведомства сообщил, что с 1 мая в торговых центрах, во всех регионах, начнутся учения, в ходе которых будут отработаны действия администрации и персонала объектов при возникновении пожаров, будет еще раз проверено наличие средств первичного пожаротушения, состояние эвакуационных выходов и прочих мер, направленных на обеспечение безопасности людей.«Мы заинтересованы, чтобы был постоянный жесткий порядок», - подчеркнул ВладимирПучков.Также, он призвал граждан фотографировать нарушения требований пожарной безопасности и не только ТРЦ, но и других объектов, в том числе подъездов жилых домов и сообщать о этих нарушениях в региональные подразделения МЧС.Напомним, после трагедии в Кемерове, в Екатеринбурге, как и по всей стране, прокатилась волна проверок торговых центров на предмет соблюдения требований пожарной безопасности. Во многих торговых центрах города сотрудниками МЧС и прокуратуры были выявлены серьёзные нарушения, после чего, в середине апреля, прокуратура Свердловской области потребовала через суд закрыть ряд таких объектов. На сегодняшний день закрыт только один – «GURU», расположенный на улице Репина. Остальным суды дали время на устранение выявленных нарушений.Фото: ekaterinburg.bezformata.ru