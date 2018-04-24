30 июня в Свердловской области отпразднуют Сабантуй

13:36 | 26.04.2018

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев утвердил дату проведения национального праздника татар и башкир — Сабантуй отметят 30 июня на территории Сысертского городского округа.



— Сабантуй прославляет силу и ловкость, трудолюбие и гостеприимство коренных народов Урала, воспевает труд земледельцев и ремесленников. Неслучайно этот праздник находится под защитой ЮНЕСКО, — отметил Куйвашев.



В прошлом году праздник отмечали в селе Кадниково Сысертского городского округа. Традиционно в этот день устраивают конные скачки, состязания по борьбе куреш, лазанье на скорость на столб, бои мешками и многое другое.





Фото: fashnews.ru