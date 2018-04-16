«Сыробогатов» оштрафовали за нелегальных работников-мигрантов

14:56 | 18.04.2018

В Верхней Пышме проверили предприятие по изготовлению сыров ООО «Торговый дом «Король сыров» (относится к ООО «ТД «Сыробогатов») и установили, что там работает 12 мигрантов-нелегалов — граждан Таджикистана и Узбекистана. Отмечается, что они были допущены к работе с готовой пищевой продукцией.



Сейчас 10 из них депортированы, двое уволены. Директор предприятия оштрафован на 300 тысяч рублей, ООО «Торговый дом «Король сыров» — на 1,5 млн рублей.





Фото: m.ngzt.ru