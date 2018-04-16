На Урале будут судить наркосбытчиков, у которых изъяли более 130 доз «синтетики»

15:59 | 17.04.2018

В Первоуральске будут судить участников организованной преступной группы, которая занималась сбытом наркотического средства N-метилэфедрон на территории Екатеринбурга, Первоуральска и Ревды. Перед судом предстанут четыре местных жителя: Павел Валигурский (по версии следствия, организатор), Станислав Лозовский, Михаил Мякинин и Андрей Овчинников.



Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, для реализации преступных планов злоумышленники арендовали в Екатеринбурге и Первоуральске гаражи и квартиры, где производили фасовку наркотиков. При задержании у подозреваемых было изъято более 130 доз «синтетики».





Фото: 113rus.ru