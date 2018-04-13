Десять свердловских команд стали призерами Всероссийского робототехнического фестиваля

16:27 | 16.04.2018

Юные инженеры из Свердловской области завоевали призовые места на X Всероссийском робототехническом фестивале «Робофест-2018». В число лучших вошли десять команд из городов Среднего Урала: «Антарес» (гимназия № 161, Екатеринбург), «Роботикс» («ЦДТ», Екатеринбург), Детский дом творчества Октябрьского района (Екатеринбург), Panda («Гармония», Тавда), «Пионер 1» (Центр внешкольной работы, Североуральск) «Искатели» и «Машиностроители» (Студия технического творчества «Майкробот», Екатеринбург), «LЕGОтроник» (школа № 16, Екатеринбург), «Новаторы» и «Роботопомогаторы» (детский сад «Радость», Нижний Тагил).



Отметим, что в соревнованиях принимали участие более 700 человек из России, Белоруссии, Казахстана и Узбекистана.





Фото: expo.vdnh.ru