На Урале насильник, до смерти избивший девушку, получил 19 лет строгого режима

09:09 | 13.04.2018

В Ирбите к 19 годам в колонии строгого режима приговорен местный 38-летний житель Андрей Ермаков. Он осужден за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего, изнасилование и иные действия сексуального характера, а также за покушение на умышленное уничтожение чужого имущества.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, ночью 6 августа 2017 года Ермаков познакомился с девушкой в кафе и пошел провожать ее домой. По дороге он напал на нее. Когда девушка отказалась вступить с ним в интимную связь, преступник избил ее и изнасиловал. От полученных травм девушка скончалась. После этого Ермаков поджег дом, где произошло преступление, и скрылся.



Кроме реального срока заключения, подсудимый должен выплатить родственникам погибшей один миллион рублей в качестве компенсации морального ущерба. Приговор суда не вступил в законную силу.





Фото: sibdepo.ru