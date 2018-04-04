На ремонт дворов в Нижнем Тагиле будет потрачено 150 миллионов рублей

15:56 | 7.04.2018

В Нижнем Тагиле за этот год будет реконструировано 9 дворов в рамках программы благоустройства городских территорий.



Жители города могли проголосовать 18 марта за определение перспективных территорий, требующих реконструкции. Всего рассматривалось 648 дворов и 18 зон досуга и отдыха.



На ремонт тагильских дворов будет выделено 150 миллионов рублей на 2018 год, на эти деньги удастся отремонтировать 9 объектов, победивших в голосовании. По подсчётам общественной комиссии, в числе первых оказались следующие объекты: Невьянский переулок, 3, Садовая, 44 , Зари, 11, и другие.





Фото: metrtv.ru