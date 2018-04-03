Выпущен почтовый конверт в честь 25-летия Уральского таможенного управления

15:03 | 5.04.2018

На Главпочтамт Екатеринбурга поступила партия конвертов (2 тыс. штук), выпущенных в честь 25-летия Уральского таможенного управления. На конвертах изображен герб таможенного ведомства.



— Для «Почты России» сотрудничество с Уральским таможенным управлением имеет стратегическое значение. Именно благодаря нашему партнерству и тесному взаимодействию стало возможным открытие пять лет назад в Екатеринбурге ММПО (места международного почтового обмена), что позволило в разы сократить сроки доставки посылок из Китая для уральцев. Выпуск почтового конверта, посвящённого юбилею Уральского таможенного управления, демонстрирует значимость и общественное признание этой службы, — отметил директор УФПС Свердловской области Дмитрий Киселев.



— Конверты и марки с нашей символикой разойдутся по всей стране и пополнят коллекции филателистов. А значит, наша история войдет в дома тысяч россиян, — сказал начальник Уральского таможенного управления Максим Чмора.



10 апреля состоится торжественная церемония спецгашения конверта.