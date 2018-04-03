Сотрудник свердловского ГУФСИН отделался штрафом за служебный подлог

09:05 | 5.04.2018

Сысертский районный суд назначил наказание в виде штрафа в 40 тысяч рублей Александру Гайсину, сотруднику Сысертского филиала Уголовно-исполнительной инспекции ГУФСИН России по Свердловской области, за служебный подлог.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, в сентябре 2017 года Гайсин осуществлял контроль за поведением условно осужденного гражданина. 20 сентября этот осужденный не явился для регистрации в уголовно-исполнительную инспекцию в Арамиле, после чего сотрудник ГУФСИН предложил ему купить сотовый телефон марки iPhone 4s за внесение исправления в регистрационный лист. Осужденный перевел на банковский счет инспектора три тысячи рублей, а Гайсин внес изменения в документ.





Фото: zaliv-help.ru