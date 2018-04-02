К ЧМ-2018 в Екатеринбурге отремонтируют часть пешеходной зоны проспекта Ленина

19:51 | 4.04.2018

К чемпионату мира по футболу в Екатеринбурге отремонтируют часть пешеходной зоны проспекта Ленина от улицы Максима Горького до набережной Рабочей молодежи. На сайте госзакупок появился конкурс по выбору подрядчика дорожных работ. На ремонт планируется потратить 26, 5 млн рублей.



Согласно документации, размещенной на сайте госуслуг, подрядчику предстоит заменить уличное покрытие, бортовые камни и канализационные люки, а также обустроить газоны. Работы должны быть выполнены к 12 июня. Аукцион на выбор подрядчика назначен на 23 апреля.



Фото: bykvu.com