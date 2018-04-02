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К ЧМ-2018 в Екатеринбурге отремонтируют часть пешеходной зоны проспекта Ленина
Согласно документации, размещенной на сайте госуслуг, подрядчику предстоит заменить уличное покрытие, бортовые камни и канализационные люки, а также обустроить газоны. Работы должны быть выполнены к 12 июня. Аукцион на выбор подрядчика назначен на 23 апреля.
Фото: bykvu.com
Анна Гусева © «Вечерние Ведомости»
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