В Екатеринбурге к ЧМ-2018 появится туристическая полиция

В городах, принимающих матчи Чемпионата мира по футболу, создадут подразделения туристической полиции, соответствующее распоряжение подписал министр внутренних дел Российской Федерации Владимир Колокольцев.В Санкт-Петербурге, Казани и Сочи подразделения появятся в составе строевых подразделений патрульно-постовой службы, в остальных городах будут сформированы специализированные группы из числа сотрудников полиции, знающих иностранные языки. При необходимости они пройдут дополнительное обучение.«В ближайшее время в территориальных органах МВД России будут проведены организационно-штатные мероприятия, утверждена нормативная база, внесены необходимые изменения в планирующие документы, разработаны и утверждены табели положенности материально-технических средств подразделений туристической полиции, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Основным направленим деятельности туристической полиции станет патрулирование мест массового пребывания зарубежных болельщиков. Сотрудники туристической полиции будут носить дополнительный знак различия – нарукавную повязку установленного образца.