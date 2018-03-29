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20:59 | 1.04.2018
На полицейского, расследовавшего «дело очкарика» Владислава Рябухина, могут завести уголовное дело
– Материал проверки находится в Следственном отделе по Кировскому району города Екатеринбурга областного СУ СК. На прошлой неделе Рябухина уже вызывали по его заявлению, процессуальное решение пока не принято, – заявил Алексей Зорин.
По словам адвоката, о своих догадках относительно фальсификации доказательств Владислав Рябухин намерен рассказать во время допроса на ближайшем заседании, которое состоится в четверг, 5 апреля в Кировском райсуде. Отметим, что ч. 2 ст. 303 УК РФ («Фальсификация доказательств по уголовному делу следователем») предусматривает наказание вплоть до пяти лет лишения свободы.
Напомним, что события, которые легли в основу уголовного дела, произошли летом 2017 года. В ночь с 1 на 2 июля во дворе дома № 16 на улице Менделеева между собой повздорили две группы молодых людей — трое русских парней и несколько физически крепких выходцев из Закавказья. Несмотря на то, что драку затеяла вторая сторона (мнение обвиняемых), двум екатеринбуржцам грозит реальное лишение свободы. Подробнее об этой истории мы ранее рассказывали (читать здесь).
© «Вечерние Ведомости»
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