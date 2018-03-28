В полиции Нижнего Тагила — кадровые изменения. На место шерифа пришел «варяг» из Ирбита

16:12 | 30.03.2018

В Нижнем Тагиле сменился заместитель руководителя местного ОМВД — начальник полиции. По данным информированных источников издания, полковник Константин Мальцев, занимавший эту должность, ушел в отпуск, из которого уже не вернется. На его место назначен начальник МО МВД «Ирбитский» подполковник Вячеслав Шведчиков.



Куда переведут Мальцева и останется ли он работать в системе МВД, пока неизвестно. По неофициальной информации, его увольнение назревало давно. Так, именно Мальцева сделали крайним за историю со смертью осенью 2017 года мужчины после допроса в ОП № 17 Нижнего Тагила — ему был объявлен строгий выговор.