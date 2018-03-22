Участились случаи нападений собак на людей в Ревде

16:21 | 24.03.2018

В Ревде участились случаи нападения на людей бродячих собак. По информации пресс-службы городской больницы, в четверг в медучреждение поступило три жертвы животных: за помощью медиков обратились 53-летняя женщина, 35-летний мужчина и школьник, которого доставил в больницу отец. Известно, что в момент нападения он проходил мимо спортивной школы.



Ранее отмечалось, что ситуация с безнадзорными животными в Ревде является одной из самых тяжелых в Свердловской области.



Фото: photogorky.ru