На Урале суд освободил от наказания известного авторитета Николая Смовжа

15:51 | 23.03.2018

Авторитетный бизнесмен Николай Смовж, считавшийся смотрящим за Ревдой и приговоренный Свердловским областным судом к 19 годам колонии строгого режима за организацию и участие в убийстве 4 человек, освобожден от отбытия наказания. Как стало известно veved.ru, Смовж (более известный как Палыч) подавал ходатайство об освобождении от наказания в связи с тяжелой болезнью, которое сегодня, 23 марта, было удовлетворен судьей Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга Евгением Зыряновым. Отметим, что авторитет действительно болен и имеет серьезные проблемы со здоровьем.



Напомним, что 23 мая 2016 года Свердловский облсуд вынес обвинительный приговор Смовжу. Кроме основного наказания, он должен выплатить потерпевшим компенсацию морального вреда на сумму около 5 миллионов рублей. Преступления, инкриминируемые Смовжу, были совершены в 1990-х и 2000-х годах в Ревде. Все попытки обжаловать приговор в Верховном суде РФ оказались тщетны. Между тем, есть мнение, что часть преступлений Смовж не совершал, а процесс в отношении него был инициирован с целью лишить его бизнеса в виде торгового центра «Квартал» в Ревде.