В Ревде при демонтаже цеха на одном из заводов погиб рабочий

13:41 | 23.03.2018

На Среднеуральском медеплавильном заводе в Ревде погиб человек. Это произошло накануне, 22 марта, сообщает портал «Ревда-новости».



По информации издания, трагедия случилась во время демонтажа выведенного из эксплуатации цеха. Погибший был сотрудником пермского ООО «ОВА», которое выполняло работы на предприятии по договору подряда.



По факту гибели рабочего идет проверка.





Фото: пресс-служба СУМЗ