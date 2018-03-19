В результате ДТП на трассе Пермь — Екатеринбург погиб один человек

20:51 | 21.03.2018

Сегодня днем на 286-м километре трассы Пермь — Екатеринбург произошло ДТП, в результате которого погиб один человек, трое получили травмы.



По информации пресс-службы ГИБДД Свердловской области, водитель автомобиля Nissan X-Trail выехал на полосу встречного движения в попытках обогнать попутный грузовой автомобиль. В это время на встречной ехал автомобиль Range Rover, двигавшийся со стороны Перми, с которым столкнулся «Ниссан».



В настоящее время сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства произошедшего.



Фото: УГИБДД ГУ МВД России по СО