Житель Ревды отсудил 270 тысяч рублей у завода, где получил травму руки

12:49 | 20.03.2018

Житель Ревды Иван С. отсудил компенсацию у Ревдинского кирпичного завода за травму, где он травмировал руку в 2016 году. Мужчина получил открытый перелом основной фаланги пальца и рваную рану левой руки. После того как травма была признана производственной, ревдинец обратился в суд, который взыскал с завода 270 тысяч рублей.



Ответчик опротестовал данное решение в областном суде, однако судебная коллегия оставила решение суда первой инстанции без изменения.





Фото: eburg.mk.ru