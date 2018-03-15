Команда «Юность» из Екатеринбурга в очередной раз признана лучшей

13:52 | 18.03.2018

Победителем чемпионата мира по синхронному фигурному катанию в очередной раз стала команда «Юность» из Екатеринбурга. По результатам двухдневных соревнований фигуристки из Екатеринбурга набрали 174.58 балла (68.50 в короткой программе и 106.08 в свободной).



Напомним, чемпионат мира по синхронному катанию завершился 17 марта в столице Хорватии Загребе. Всего в нем приняли участие 21 команда из 16 стран мира. Второе место завоевала американская «Скайлайнерс», а замкнула тройку призеров команда из Москвы «Кристалл Айс».



Фото: isu.org